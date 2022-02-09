МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил на пресс-конференции, что в настоящий момент до 15% переболевших коронавирусом заболевают повторно. В Роспотребнадзоре оценили уровень доминирования "омикрона" в России

При этом, по его словам, ранее эта доля составляла 0,7%.

Горелов отметил, что иммунитет у всех пациентов разный, поэтому в период пандемии важно прививаться и делать бустер через шесть месяцев.