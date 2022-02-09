БРЮССЕЛЬ, 9 фев — ПРАЙМ. Полностью привито от коронавируса в настоящее время 50% населения мира, сказала еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес на пресс-конференции во Франции, которая транслировалась службами ЕС.

"Сейчас полностью вакцинировано 50% населения планеты. Европа экспортировала более 1,7 миллиарда доз (прививок — ред.) в 165 стран. Однако поставок вакцин недостаточно, нужно обеспечивать применение этих препаратов", — сказала она.

Еврокомиссия, по ее словам, работает над этим. "Мы готовим пакет (предложений — ред.) по поддержке вакцин, особенно в Африке, где уровень вакцинации по-прежнему очень низкий", — отметила она.

Ранее Кириакидес говорила, что около половины произведённых в Евросоюзе прививок от COVID-19 идёт на экспорт. ЕС, как сообщалось ранее, стремится сделать так, чтобы к середине нынешнего года было вакцинировано 70% населения мира.