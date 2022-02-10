МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. У малолетних детей, которые инфицированы штаммом коронавируса "омикрон", может развиться острый ларинготрахеит, стеноз гортани и круп, предупредил в беседе с URA.RU врач-педиатр, доктор медицинских наук Сергей Токарев. В Роспотребнадзоре оценили уровень доминирования "омикрона" в России

По его словам, такая патология чаще всего развивается у мальчиков до пяти лет. Ранее у детей раннего возраста он чаще развивался при парагриппе, но теперь растет число таких случаев и при "омикроне". Это объясняется тем, что новый штамм активно размножается в верхних дыхательных путях и вызывает их острое воспаление. "Развивается стеноз буквально за несколько часов, и если ребенка вовремя не госпитализировать, он может погибнуть", — отметил Токарев.

Он перечислил основные симптомы стеноза гортани, указывающие на то, что заболевший нуждается в немедленной госпитализации. "Если у ребенка на фоне заболевания побледнел или посинел носогубный треугольник, кашель стал "лающим", голос осип, а дыхание стало частым, шумным и свистящим с участием вспомогательной мускулатуры, развивается одышка и беспокойство, это означает, что заболевшему требуется незамедлительная помощь медиков", — сказал медик.

Врач-отоларинголог Иван Лесков отметил, что рост случаев госпитализации детей при "омикроне" в России связан с ларенготрахеобронхитом — именно с ним связаны практически все детские госпитализации при новом штамме, которые стали расти. "И это, конечно же, лучше, чем вирусная пневмония, так как не настолько опасно. У детей от пяти лет трахеобронхит вызывает очень неприятное состояние, но из него можно выйти и без госпитализации. Стенозирующий ларингит опасен в возрасте до четырех лет, так как при нем начинается отек подскладкового пространства гортани, и если эти поверхности соприкоснутся, произойдет рефлекторный спазм с полным перекрытием дыхания", — объяснил он.