МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Прекращения роста суточной заболеваемости COVID-19 следует ждать через три-четыре недели — такой прогноз в эфире радио Sputnik дал доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев. Названы смертельно опасные симптомы "омикрона" у детей

По его словам, в условиях, хотя распространение омикрон-штамма привело к тому, что предыдущие антирекорды суточной заболеваемости в России многократно побиты, тем не менее, рано или поздно графики, характеризующие эпидемиологическую обстановку, покажут выход на плато. Под этим обычно понимают стабилизацию ситуации — когда число ежедневно выявляемых случаев заражения, достигнув пика, перестает расти, или когда ежедневно госпитализируют примерно одинаковое количество пациентов, или когда выздоравливать начинает столько же людей, сколько заболевает.

Малышев считает, что лучше всего ориентироваться на последний параметр. По его словам, сейчас количество выписанных после COVID-19 стало немного расти, но ситуация пока далека до выхода на плато, когда сравняется число заболевших за сутки и выписавшихся. "Когда эти показатели сравняются, будет хорошо. Затем число выписанных начнет превышать число заболевших", – сказал он.

Как объяснил инфекционист, с точки зрения медиков, работающих в стационарах, самый объективный показатель – соотношение числа госпитализированных и выписанных из больницы пациентов, а не просто заболевших и выздоровевших. Он считает, что по этому параметру выход на плато может произойти тоже не в ближайшее время, а через три-четыре недели.

Сейчас, отметил он, значительно больше людей госпитализируют, чем выписывают из больниц, и они все остаются в стационарах – на неделю-две. Пока пациенты с COVID-19 в больницах накапливаются, нагрузка на госпитальную сеть растет. "Я думаю, что еще три-четыре недели продлится такая ситуация. Потом выйдем на плато, и будет легче", – сказал Малышев.