МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Если коронавирус или его штамм "омикрон" окажется способным поражать слуховой нерв, то у человека будут проблемы со слухом, и в мире начнется "эра глухих", рассказал в беседе с URA.RU отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. Врач рассказал, когда коронавирус выйдет на плато в России

По его словам, если коронавирус, будучи нейротропным вирусом, то есть способным поражать нервные клетки, начнет воздействовать на слуховой нерв, это очень и очень плохо кончится, потому что будет "достаточно большая эра глухих". "А что для этого сделать, чтобы этого не было? Нужно пролечиваться", — сказал Зайцев.

По его словам, чтобы "омикрон" не смог мутировать до обретения подобных способностей, нужно как можно быстрее избавить организм от него. "Коронавирусная инфекция должна быть погублена тотально. Не на уровне нос промыть или горло прополоскать, или в нос капли, нет. Надо, чтобы "омикрон" как можно быстрее умер. Соответственно, он не попадает и не уходит на уровень слухового нерва", — сказал врач.

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн допустил, что при COVID-19 могут возникнуть подобные патологии. "Различные патологии с коронавирусом возможны. И нарушения дыхания, и нарушения обоняния, и нарушение слуха. Это все возможно", — отметил он.