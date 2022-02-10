МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Представители оперштаба по борьбе с COVID сообщили, что теперь в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача России от 4 февраля 2022 г. № 4 положительный результат экспресс-теста учитывается при постановке диагноза "коронавирусная инфекция" без подтверждения ПЦР-тестом. ФАС провела проверку цены ПЦР-тестов

Они также добавили, что ситуация с обеспечением экспресс-тестами остается на контроле, сесубъекты РФ обеспечены экспресс-тестами на COVID-19 в достаточном количестве.

В штабе уточнили, что экспресс-тесты используются медицинскими работниками на приеме для дифференциальной диагностики. Это позволяет учитывать интенсивное распространение в России и коронавирусной инфекции и других острых респираторных вирусных инфекций. Также экспресс-тестирование позволяет установить диагноз и определить корректную тактику лечения.