МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Штамм коронавируса "омикрон" стал легче заражать детей, так как для проникновения в клетку организма ему не нужна человеческая протеаза, которая есть только у взрослых людей и нужна была другим вариациям COVID-19 для активации S-белка, рассказал в разговоре с URA.RU врач-невролог Павел Хорошев. Отоларинголог предупредил о возможной "эре глухих" из-за "омикрона"

"Всем предыдущим штаммам для проникновения в клетки нужно было не просто случайно столкнуться с ангиотензинпревращающим ферментом, что называется АПФ2, но нужно было еще использовать человеческую протеазу. Она называется TMPRSS2, которая есть у взрослых людей. Новому штамму "омикрон", это касается и первого варианта, и стелс-варианта, который именуется BA.2, эта протеаза уже не нужна. Он благодаря этому, может легко соединятся не только с ангиотензинпревращающим ферментом взрослых, но и с АПФ2 у детей", — объяснил он.

По словам Хорошева, АПФ2 важен для клеток, так как нужен для обмена аминокислотами. "Он нужен, если мы говорим о сосудах, для того, чтобы регулировать тонус в сосудах. Абсолютное большинство клеток имеют АПФ2. Это касается и нейронов", — сказал врач.

Генеральный директор компании "КЭГ", кандидат медицинских наук Николай Крючков также предположил, почему дети стали чаще болеть коронавирусом, относящимся к новому штамму. "Первое — увеличилось вирусовыделение в результате заражения "омикроном". Имеется в виду не только у детей, а у всех. То есть, на единицу времени большее количество вирусных частиц выделяется, соответственно, этого количества становится достаточно для того, чтобы заразить менее восприимчивых детей", — отметил он. Вторая причина, по его словам, — нынешняя популяция детей в среднем менее иммунная, чем популяция взрослых. "Взрослые вакцинируются, и болели более активно, соответственно, дети оказываются восприимчивыми именно сейчас", — объяснил Крючков.