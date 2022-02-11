МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Коронавирусная инфекция наносит вред организму не только сама по себе, но и может спровоцировать развитие других заболеваний, рассказал в эфире радио Sputnik заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор, врач-терапевт Юрий Серебрянский. Врачи объяснили, почему "омикрон" стал легче заражать детей

По его словам, вызванные коронавирусом нарушения в работе иммунной системы, как и общая слабость больного, открывают дорогу другим вирусным инфекциям.

"У людей, страдающих от COVID-19, зачастую повышена влажность кожи из-за пота от высокой температуры. Такое состояние может привести к обычным респираторным заболеваниям вроде гриппа, парагриппа, респираторной вирусной пневмонии и аденовируса. Условно, один вирус пойдет впереди и даст дорогу другому", – объяснил Серебрянский.

Он предупредил, что коронавирусная инфекция может стать "проводником" не только для вирусных заболеваний, но и для хронических патологий.

"Коронавирус ослабляет нервную систему и иммунитет. Вследствие этого могут обостриться, например, аутоиммунные заболевания, которые уже есть у человека. Еще при COVID-19 могут перейти в хроническую форму ревматологические болезни и заболевания бронхолегочного аппарата, если они были раньше. Также идет обострение сердечно-сосудистых заболеваний", – сказал врач.