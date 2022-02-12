МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Московские врачи вылечили от COVID-19 более 2,1 млн человек за время пандемии, отмечает Оперштаб по борьбе с коронавирусом.
За сутки в городе госпитализированы 1377 человек.
"С учетом доминирования штамма омикрон и особенностями течения заболевания при этом варианте вируса, для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем. На ИВЛ находятся 625 человека", — отметили в штабе.
В городе выздоровели ещё 20 046 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции.
Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 2 160 558. Выявлено 14 336 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
В столице скончались 85 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
Регионы России с самым высоким уровнем заболеваемости на 12 февраля 2022 года:
Санкт-Петербург — 21 689
Москва — 14 336
Московская область — 9 146
Красноярский край — 8 192
Пермский край — 5 557
https://1prime.ru/society/20220212/836048326.html
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