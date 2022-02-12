МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Московские врачи вылечили от COVID-19 более 2,1 млн человек за время пандемии, отмечает Оперштаб по борьбе с коронавирусом. Число новых случаев COVID в России вновь превысило 200 тысяч

За сутки в городе госпитализированы 1377 человек.

"С учетом доминирования штамма омикрон и особенностями течения заболевания при этом варианте вируса, для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем. На ИВЛ находятся 625 человека", — отметили в штабе.

В городе выздоровели ещё 20 046 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции.

Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 2 160 558. Выявлено 14 336 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

В столице скончались 85 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

Регионы России с самым высоким уровнем заболеваемости на 12 февраля 2022 года: