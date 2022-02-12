В Белоруссии обновлен суточный рекорд заболевших коронавирусом, выявлено 8783 случая
МОСКВА, 12 фев – ПРАЙМ. В Минске сообщили о новом суточном максимуме инфицированных COVID-19, сообщили в пресс-службе минздрава республики. Выявлено 8783 новых случая заболевания.
"За сутки в Республике Беларусь зарегистрированы 8783 пациента с COVID-19, выписаны 1555 пациентов", — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале министерства.
Всего, по данным ведомства, с начала пандемии в стране были зарегистрированы 823 045 человек с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели 808 784 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период пандемии в Белоруссии умерли 6 237 пациентов с выявленной инфекцией. За последние сутки скончались 16 человек.
По информации ведомства, Белоруссия проходит очередную волну коронавируса, обновляя антирекорды по количеству выявляемых за сутки новых случаев заболевания COVID-19.
ВАКЦИНАЦИЯ
По данным министерства, охват одной дозой вакцины против коронавируса составил 58,7% от общей численности населения страны, полным курсом вакцинации охвачено 50,5% населения.
Вакцинация против COVID-19 в республике проводится российскими препаратами "Спутник V", "Спутник Лайт", "КовиВак" и китайским Vero Cell.
https://1prime.ru/society/20220212/836049060.html