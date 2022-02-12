МВД сообщает о сбое работы электросистем АО "Электронная Москва"
МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Работа электросистем АО "Электронная Москва" дала сбой, сообщается на сайте МВД России.
Отмечается, что на базе этой системы обрабатываются данные ведомства.
В результате сбоя нарушилось функционирование единой информационно-аналитической системы, в которую входит в том числе сервис Госавтоинспекции "ФИС ГИБДД-М". На данный момент основные функции "ФИС ГИБДД-М" восстановлены, но на стороне АО "Электронная Москва" продолжаются технические мероприятия. В связи с этим работа сервиса ГАИ ограничена.
Подчеркивается, что подразделения Госавтоинспекции приняли все меры для предоставления госуслуг, запланированных на период простоя "ФИС ГИБДД-М". Граждане смогут получить требуемые им госуслуги после восстановления работы сервиса вне зависимости от графика выходных и времени работы подразделений.
"МВД России приносит извинения гражданам в связи с доставленными неудобствами", — добавляется в сообщении.
https://1prime.ru/society/20220212/836049380.html