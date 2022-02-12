МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин и французский лидер Эммануэль Макрон обсудили спекуляциями о якобы планируемом "вторжении" России на Украину, сообщает пресс-служба Кремля. Экс-депутат Рады объяснил, почему Украина не вступит в ЕС

"Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили также ситуацию, связанную с провокационными спекуляциями о якобы планируемом российском "вторжении" на Украину", — говорится в сообщении.

Под аккомпанемент данных провокаций идет накачка Украины современными вооружениями, а также создаются предпосылки для возможной агрессии украинских силовиков в на территории Донбасса, добавляется в сообщении.

Путин при разговоре с Макроном подчеркнул нежелание Запада подтолкнуть Киев к выполнению минских соглашений.