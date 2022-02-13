МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Чтобы снизить риск заразить других людей коронавирусом, нужно проводить самостоятельное тестирование на COVID-19 при любом недомогании, особенно в поездках, заявила в эфире радио Sputnik врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева. Оперштаб сообщил об ухудшении ситуации с COVID в десяти регионах

"В наше время, если человек куда-то едет, даже если поездка просто за город, то стоит с собой иметь экспресс-тесты на COVID-19. За городом может не быть возможности быстро сходить в лабораторию и сдать ПЦР-тест. Если вы в поездке себя почувствуете плохо, то следует себя протестировать. Если результат положительный, то следует вызвать врачей и изолироваться. Это лучше, чем терпеть недомогание и заражать всех вокруг", – сказала она.

Врач предупредила, что самостоятельное тестирование на необходимо проводить правильно, иначе эта процедура потеряет смысл.

По ее словам, тестирование на COVID-19 – достаточно неприятная процедура, и при самостоятельном тестировании многие люди недостаточно глубоко вставляют в нос сваб — палочку для взятия мазка. "Поэтому может быть неинформативный материал. Если человек возьмет мазок только из преддверия носа, то там концентрация вируса может быть небольшой и тест его не покажет", – объяснила Ярцева.