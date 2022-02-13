МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Мошенники накануне Дня всех влюбленных шантажируют россиян в социальных сетях и сайтах знакомств, вымогают деньги при личной переписке и вынуждают платить на фейковых ресурсах для организации романтических свиданий, сообщила пресс-служба банка ВТБ. Россияне скупают экзотические фрукты и сладости

Кредитная организация предупреждает об активности аферистов накануне 14 февраля и раскрывает основные схемы с применением методов социальной инженерии и фишинга. "Одним из наиболее распространенных сценариев мошенников накануне 14 февраля стала переписка с пользователями социальных сетей и сайтов знакомств. Владельцы аккаунтов, которые редко используют свое настоящее имя, "добавляют в друзья" одиноких мужчин и женщин и начинают общение на личные темы", — указали в банке.

В ходе переписки участники обмениваются своими фотографиями, в том числе – компрометирующего характера. Затем жертве злоумышленников начинают приходить сообщения с угрозами и требованием перевести деньги для сохранения переписки в тайне. В противном случае мошенники обещают переслать полученные фото друзьям и родственникам пользователя, раскрыли детали в ВТБ.

Еще одним методом социнженерии является знакомство с потенциальным спутником, якобы проживающим за границей, которые просят перевести деньги под разными предлогами: финансовые сложности, проблемы со здоровьем, помощь коллеге или – на что особенно реагируют влюбленные – желание прилететь в Россию для личного знакомства. "Переводы могут совершаться неоднократно, а общая сумма ущерба – превышать несколько миллионов рублей", — указали в ВТБ. Не наследи: какие документы и чеки нельзя бросать где попало

И, наконец, мошенники активно используют фишинг для организации "свиданий" накануне 14 февраля. Договорившись пойти в кино, театр или на концерт, пользователь получает ссылку для покупки билетов – однако сайт может оказаться фейковым. Фишинговые ссылки используются и при продаже подарков на популярных маркетплейсах.

Мошенники выставляют технику, украшения, одежду по изначально заниженной стоимости, на которую реагирует потенциальный покупатель. А потом аферисты уводят его с официальной площадки и заставляют оплатить товар по фейковой ссылке или просто переводом на карту, предупредил ВТБ.