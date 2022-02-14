МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Администрация Соединенных Штатов намерена отозвать всех служащих США, которые остались в Киеве, в течение 24-48 часов, передает телеканал CBS со ссылкой на источники. МИД Чехии предупредил граждан о возможной приостановке полетов из Украины

"CBS News стало известно, что администрация Байдена готовится отозвать всех служащих США из Киева в течение следующих 24-28 часов", — сообщается на страничке телеканала в Twitter.

Как ранее заявлял высокопоставленный представитель госдепартамента, США не закрывают посольство в Киеве, но сокращают численность сотрудников и сводят деятельность к минимально необходимому набору функций, среди которых — взаимодействие с украинским правительством.