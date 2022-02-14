МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Законопроект о похоронном деле, предполагающий фиксацию цен на основные ритуальные услуги в России, внесен в экспертный совет фракции "Единая Россия". Об этом пишут "Известия". Флористы раскрыли цены на цветы к 14 февраля

Согласно документу, ритуальные агентства будут получать специальные разрешения на работу, а после этого их будут заносить в реестр с указанием услуг, которые они оказывают, и цен на эти услуги. Вместе с тем в законопроекте предлагается создать перечень недобросовестных организаций.

При этом предусматривается, что в стране будет установлена предельная стоимость гарантированных услуг по погребению, включая оформление документов для погребения, предоставление гроба и других необходимых предметов, подготовку тела умершего, транспортирование останков умершего, захоронение или кремацию. А кроме того, предлагается установить предельные цены на устройство мест захоронения и уход за ними.