МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Американцы не способны распознать, где правда, а где ложь, рассказал в интервью порталу Украина.ру агент кубинской государственной безопасности Перси Альварадо, работавший в Соединенных Штатах до 1998 года. В США заявили, что власти страны "сошли с ума" из-за Украины

"Скучаю по хорошим, миролюбивым американцам, с которыми был знаком и с которыми можно было разговаривать, несмотря на разницу во взглядах. Я считаю, что американцы — великий народ, у которого есть "ахиллесова пята" — они позволяют манипулировать собой основным СМИ и правительствам, прибегающим ко лжи. К сожалению, основная масса американского населения не способна понять, где находится правда", — заявил Альварадо.

В то же время он рассказал, что после возвращения домой начал скучать по своим друзьям-кубинцам, которые перебрались в США, главным образом, по экономическим причинам. Также агент кубинской госбезопасности отметил, что дома ему не хватает некоторых блюд, к которым он привык в Америке — например, бифштексов и устриц.