МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Как минимум две авиакомпании запланировали вывозные прямые авиарейсы для желающих покинуть Украину граждан Марокко. Finnair продолжает использовать воздушное пространство Украины

Авиакомпания Royal Air Maroc сообщила в Twitter, что запланировала рейс из Киева в Касабланку на вторник "в ответ на просьбы марокканцев на Украине". Позже ввиду ажиотажного спроса было объявлено о втором рейсе в тот же день. Сайт авиакомпании в понедельник вечером не открывался. По данным СМИ, билет на самолет в одну сторону стоит около 440 евро.

Также вывозной рейс во вторник и среду совершит авиакомпания Air Arabia из Киева в город Танжер на севере Марокко. Согласно информации на сайте компании, билет обойдется в сумму порядка 400 евро.

Посольство Марокко в Киеве в субботу посоветовало подданным королевства покинуть Украину, а тем, кто планирует поездку – отложить ее.

По данным марокканских СМИ, на Украине находятся не менее 8 тысяч марокканских студентов.