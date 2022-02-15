МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин "готов вести переговоры" по вопросам ситуации вокруг Украины и гарантий безопасности. Путин провел переговоры с Лавровым

"Прежде всего президент Путин всегда настаивал на переговорах и дипломатии… и на самом деле, он инициировал вопрос по гарантиям безопасности для Российской Федерации. Украина — это только часть проблемы, это часть более серьезной проблемы гарантий безопасности для России и, конечно, президент Путин готов вести переговоры", — сказал пресс-секретарь президента журналисту телеканала CNN.