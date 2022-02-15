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CNN: Песков заявил о позиции Путина в отношении переговоров с Западом
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин "готов вести переговоры" по вопросам ситуации вокруг Украины и гарантий безопасности. "Прежде всего... ПРАЙМ, 15.02.2022
общество , новости, россия, владимир путин, переговоры, украина, гарантии, безопасность
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин "готов вести переговоры" по вопросам ситуации вокруг Украины и гарантий безопасности.
"Прежде всего президент Путин всегда настаивал на переговорах и дипломатии… и на самом деле, он инициировал вопрос по гарантиям безопасности для Российской Федерации. Украина — это только часть проблемы, это часть более серьезной проблемы гарантий безопасности для России и, конечно, президент Путин готов вести переговоры", — сказал пресс-секретарь президента журналисту телеканала CNN.