МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил в интервью телеканала ICTV, что на сегодняшний день нет оснований для введения военного положения. Об том сообщает РИА Новости. Белый дом рассказал о планах по экономической поддержке Украины

"Я уверен, что для введения такого положения особого правового режима абсолютно оснований таких нет. Только ради того, чтобы урегулировать медийную атмосферу, ни в коем случае это делаться не может", — заявил министр в ответ на вопрос о перспективах введения на Украине военного положения.

По его словам, в настоящий момент нет необходимости "собирать чемодан и куда-то ехать".

"Моя оценка сегодня момента точно не тревожная. Точно отсутствие сегодня, скажем так, причин собирать чемодан и куда-то ехать. Мы остаемся здесь и никуда не собираемся ехать", — заключил Резников.