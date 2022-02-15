МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил в интервью телеканала ICTV, что на сегодняшний день нет оснований для введения военного положения. Об том сообщает РИА Новости.
"Я уверен, что для введения такого положения особого правового режима абсолютно оснований таких нет. Только ради того, чтобы урегулировать медийную атмосферу, ни в коем случае это делаться не может", — заявил министр в ответ на вопрос о перспективах введения на Украине военного положения.
По его словам, в настоящий момент нет необходимости "собирать чемодан и куда-то ехать". "Моя оценка сегодня момента точно не тревожная. Точно отсутствие сегодня, скажем так, причин собирать чемодан и куда-то ехать. Мы остаемся здесь и никуда не собираемся ехать", — заключил Резников.