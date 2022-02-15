МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Посольство США в Минске призвало американцев срочно покинуть Белоруссию. Советник трех американских президентов предсказал раскол США

На сайте госдепартамента предупредили, чтобы граждане США не въезжали в Белоруссию из-за произвольного применения законов, риска задержания, необычного и вызывающего беспокойство наращивания российской военной мощи вдоль границы Белоруссии с Украиной, COVID-19 и связанных с этим ограничений на въезд.

"Граждане США в Белоруссии должны немедленно выехать коммерческими или частными средствами", — говорится на сайте.

В то же время госдепартамент не рекомендует въезжать на территорию Молдавии и призывает американцев срочно покинуть Приднестровье.