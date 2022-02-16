МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Бывшему гендиректору Антипинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) Геннадию Лисовиченко, арестованному в Италии по запросу РФ, предъявили новое обвинение, на этот раз — в покушении на особо крупное мошенничество, пишет газета "Коммерсант". Адвокат рассказал о маршруте бывшего главы Антипинского НПЗ Лисовиченко

"Как стало известно "Ъ", в Тюмени местное управление СКР заочно предъявило новое обвинение задержанному недавно в Италии по запросу Генпрокуратуры РФ бывшему гендиректору Антипинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) Геннадию Лисовиченко. Помимо злоупотребления полномочиями при заключении невыгодной для предприятия сделки господину Лисовиченко теперь инкриминируют и покушение на особо крупное мошенничество", — сообщает газета.

Поводом для возбуждения нового уголовного дела стали заявления представителей нынешнего руководства НПЗ, а также показания работников предприятия, пишет газета со ссылкой на адвоката Лисовиченко Руслана Елканова. По версии следствия, в 2018 году директор незаконно выписал себе премию в размере 10 миллионов долларов.

Защита считает, что новое обвинение предъявлено для увеличения объема претензий к Лисовиченко в расчете на его скорейшую экстрадицию в Россию, между тем сам бизнесмен, выступая в суде города Бари, попросил власти Италии предоставить ему политическое убежище, отмечает газета.

Ранее представитель финансовой гвардии Италии рассказала РИА Новости, что Лисовиченко был задержан 20 января, 21 января суд подтвердил его арест. Генеральная прокуратура РФ сообщила, что готовит запрос об экстрадиции бизнесмена из Италии. Он был объявлен в международный розыск в ноябре 2019 года.

Управление СК РФ по Тюменской области обвиняет бывшего топ-менеджера в злоупотреблении полномочиями за продажу железнодорожного подъездного пути, важного для поставок нефтепродуктов.

НПЗ был основным активом группы "Новый поток", председатель совета директоров и основатель которой Дмитрий Мазуров арестован в рамках уголовного дела о мошенничестве. Дело было возбуждено по заявлению Сбербанка — крупнейшего кредитора группы.