МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Россия создала самые мощные в Европе вооруженные силы. Такую оценку российской армии дало шведское издание Svenska Dagbladet по итогам опроса военных экспертов, передает РИА Новости. Глава ЛНР заявил о стягивании Киевом тяжелого вооружения в Донбасс

Шведское издание отмечает, что на сегодняшний день российская армия "в самой высокой за многие десятилетия боеготовности — как в отношении оперативности и мобильности, так и в отношении технического потенциала".

Также подчеркивается, что в настоящий момент у России в высшей степени функциональная армия, которая способна эффективно действовать в том числе далеко от собственных границ.

Россия не только строит авианосцы, но и создает вооружения следующего поколения — в частности, противоспутниковое и сверхзвуковое оружие, говорится в публикации.

При этом авторы отмечают, что Российская Федерация начала далеко идущее сотрудничество с Китаем, чтобы разрабатывать и производить новые виды вооружений и проводить совместные военные учения, в то время как Соединенные Штаты, наоборот, долгое время не уделяли должного внимания модернизации своих вооруженных сил.