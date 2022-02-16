Шведские СМИ проанализировали боеготовность вооруженных сил России
Svenska Dagbladet: вооруженные силы России достигли максимальной за многие десятилетия боеготовности
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МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Россия создала самые мощные в Европе вооруженные силы. Такую оценку российской армии дало шведское издание Svenska Dagbladet по итогам опроса военных экспертов, передает РИА Новости.
Шведское издание отмечает, что на сегодняшний день российская армия "в самой высокой за многие десятилетия боеготовности — как в отношении оперативности и мобильности, так и в отношении технического потенциала".
Также подчеркивается, что в настоящий момент у России в высшей степени функциональная армия, которая способна эффективно действовать в том числе далеко от собственных границ.
Россия не только строит авианосцы, но и создает вооружения следующего поколения — в частности, противоспутниковое и сверхзвуковое оружие, говорится в публикации.
При этом авторы отмечают, что Российская Федерация начала далеко идущее сотрудничество с Китаем, чтобы разрабатывать и производить новые виды вооружений и проводить совместные военные учения, в то время как Соединенные Штаты, наоборот, долгое время не уделяли должного внимания модернизации своих вооруженных сил.
https://1prime.ru/society/20220216/836078574.html
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