МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Мошенники под видом сотрудников банков стали обзванивать россиян и предупреждать их о возможной блокировке вымышленного "единого лицевого счета в Центробанке", чтобы выведать сведения о финансовом состоянии жертвы для последующих атак, сообщила пресс-служба ВТБ. Россиян предупредили о "коронавирусных" мошенниках

"Мошенники под видом сотрудников банков обзванивают клиентов и сообщают о проведении сомнительной операции по их счетам. Лжебанкиры уверяют, что сработал алгоритм блокировки мошеннической операции, и все средства клиента заблокированы на вымышленном "едином лицевом счете в ЦБ". Воспользоваться ими нельзя, пока не будет проведена разблокировка", — рассказали в банке.

Чтобы восстановить доступ к своим средствам на "едином лицевом счете", лжесотрудники колл-центра предлагают клиенту направить заявку в любой из банков, где оформлены счета, вклады, кредиты, зарплатные и дополнительные карты пользователя. "Основная цель мошенников в этой схеме – не получить персональные данные сразу, а аккуратно определить платежеспособность пользователя", — поясняет ВТБ.

Аферисты задают наводящие вопросы о наименовании банков, открытых продуктах и участии в зарплатном проекте. Эта информация может быть использована в последующих мошеннических цепочках: например, при получении доступа в мобильный банк, оформлении кредита сразу в нескольких банках и выводе средств на подставные счета.

"Мошенники применяют такую схему для получения информации, которую они используют в дальнейшем для более прицельных атак на клиента. Вас не просят напрямую назвать остаток на счете, не задают вопросы, которые настоящий сотрудник контакт-центра действительно не станет озвучивать. Вся схема выстроена очень аккуратно, чтобы усыпить внимание клиента", — сказал руководитель департамента цифрового бизнеса – старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

Ненароком озвученная персональная информация может сработать против клиента через некоторое время, когда он, возможно, уже забудет о состоявшемся разговоре. ВТБ призывает россиян быть бдительными, напоминая, что никаких "единых лицевых счетов в Центральном банке" у граждан не существует.