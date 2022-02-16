МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Банк России предупреждает, что в последнее время телефонные мошенники часто просят людей перевести деньги на "специальный", или "безопасный", счет в Центробанке — якобы для их сохранности, сообщила пресс-служба регулятора. Телефонные мошенники начали использовать новую легенду для обмана

Ранее в среду ВТБ сообщил, что мошенники под видом сотрудников банков стали обзванивать россиян и предупреждать их о возможной блокировке вымышленного "единого лицевого счета в Центробанке", чтобы выведать сведения о финансовом состоянии жертвы для последующих атак.

"В последнее время злоумышленники чаще всего звонят человеку с сообщением о том, что неизвестные лица пытаются похитить деньги с его счета, и для сохранности средства нужно перевести на "специальный" (или "безопасный") счет в Центробанке", — говорится в сообщении.

Мошенники рассчитывают на то, что упоминание регулятора усыпит бдительность потенциальной жертвы. "В действительности такого счета нет, а Банк России не работает с физическими лицами как с клиентами, не ведет их счета и по своей инициативе людям не звонит", — пояснил ЦБ.

Счет, реквизиты которого называют злоумышленники, принадлежит мошенникам. Иногда, чтобы войти в доверие к человеку, звонящие могут напоминать о правилах безопасности — например, рекомендовать никогда не раскрывать банковские данные, отметил регулятор.

Также ЦБ напомнил, что злоумышленники могут представляться сотрудниками правоохранительных органов, какого-либо банка или Банка России. Мошенники могут также звонить от имени сотрудников госорганов с обещаниями выплат и компенсаций.

"Если вам звонят неизвестные и тема разговора сводится к деньгам, немедленно прервите разговор, кем бы ни представлялся звонящий", — рекомендует директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров.