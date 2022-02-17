МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Финансовые продукты в интернете не готовы приобретать треть россиян, решиться на это может лишь каждый восьмой, говорится в исследовании банка "Открытие", которое имеется в распоряжении РИА Новости. Россияне стали реже жаловаться на финансовые организации

"Треть опрошенных (32%) заявила, что никогда не будут покупать через интернет финансовые продукты. Гаджеты категорически не хотят приобретать через интернет 19% респондентов, одежду и обувь, а также посуду — по 16%, продовольственные товары — 12%, готовую еду — 11%", — говорится в исследовании.

Респонденты, которые решаются на онлайн-покупки, чаще всего берут в интернете одежду и обувь — так ответили 56% и 67% жителей Москвы и Московской области соответственно. Продовольственные товары заказывают онлайн 45%, готовую еду (пиццу, суши и так далее) — 38%, гаджеты — 27%. "Билеты в театр или кино онлайн приобретают 23%, авиабилеты — 17%, посуду — 16%, финансовые продукты — 13%", — отмечается в исследовании.

В то же время 13% опрошенных заявили, что готовы всё покупать в интернете. Больше всего таких людей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (22%), а также в Москве и Московской области (21%). Меньше всего готовы покупать все товары онлайн на Дальнем Востоке (4%), Северном Кавказе (8%) и в Южном федеральном округе (8%).

Среди недостатков онлайн-покупок россияне выделили невозможность потрогать товар руками (75%), высокую вероятность обмана (39%), угрозу мошеннических действий (36%) и трудности с возвратом товара (31%). Главное преимущество покупок в интернете по мнению 70% опрошенных — это удобство, также это экономия времени (54%), денег (39%) и безопасность во время пандемии (32%). Никаких плюсов в интернет-торговле не нашли 4% респондентов, 6% напротив не видят в этом недостатков.

При этом, к переводу торговли лекарствами в онлайн отношение не такое позитивное: 30% считают, что так можно продавать только БАДы, 34% допускают онлайн-торговлю лекарствами при условии запуска системы электронных рецептов. "По мнению 35% продавать в сети лекарства можно, за исключением антибиотиков и психотропных препаратов", — заключили в исследовании.

Исследование проводилось с 6 по 14 февраля по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.