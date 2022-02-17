МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Вашингтону порекомендовали отказаться от самогипноза и перестать подпитывать "милитаристский угар" касательно Украины. Об этом заявили в российском посольстве в Вашингтоне.

"Призываем Госдепартамент не подпитывать "милитаристский угар" журналистов и сосредоточиться на действительно важных вопросах дипломатического урегулирования внутриукраинского конфликта", — подчеркивается в заявлении дипмиссии России на Facebook. Bloomberg рассказал о подготовке нефтетрейдеров к санкциям против России

Так посольство ответило на недавнее интервью представителя Госдепа Неда Прайса телеканалу CNN, во время которого тот попытался уличить Москву в распространении недостоверной информации об Украине. Как объяснили дипломаты, "раскрученный в США маховик антироссийской истерии не позволяет американским коллегам смотреть на вещи объективно".

"Самогипноз о неизбежности российского нападения упорно продолжается. Дошло до того, что накануне в интервью с Недом Прайсом СNN в ходе прямого репортажа из Киева, по сути, запустил обратный отсчет мнимому вторжению, назначенному телеканалом на утро 16 февраля", — отметили в посольстве.

Парадоксально, но факт: западные СМИ в последний месяц несколько раз назначали дату и даже время "вторжения" России на Украину. Например, ранее британская газета The Sun со ссылкой на разведслужбы США, заявила, что атака российских войск начнется 16 февраля в три часа ночи. Представитель Белого дома Джен Псаки утверждала, что "вторжение" может начаться "между серединой января и серединой февраля".