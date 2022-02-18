МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Иммунная система может "забыть" о перенесенных инфекциях, в том числе о COVID-19, в результате перенесенной кори, рассказала в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, доцент кафедры госпитальной терапии ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Белла Шамгунова. Эксперт предупредил, когда ждать шестую волну COVID в России

По ее словам, в течение трех лет после этого вирусного заболевания человек может оставаться беззащитным перед инфекциями, к которым у него ранее сформировался иммунитет. Риск возникает при одном условии – в случае развития у пациента коревой амнезии.

"Коревая амнезия – особое состояние, которое развивается у пациентов после заболевания корью. Не у всех, но у некоторой части переболевших корью людей может развиться так называемая посткоревая иммуносупрессия. То есть вирус кори может заражать Т- и B-лимфоциты – это клетки, которые хранят память о предыдущих перенесенных инфекциях, о предыдущих вакцинациях. Корь подавляет эти клетки памяти, истощает их, стирает, таким образом человек, который перенес корь, в дальнейшем теряет свой иммунный репертуар, который защищал его от других инфекций", – объяснила врач.

Она отметила, что если T- и B-лимфоциты не будут срабатывать как нужно, человек рискует, в частности, повторно заразиться коронавирусом. Можно сказать, что иммунная система в этом случае просто "забудет" о COVID-19.

"Что касается коронавирусной инфекции, пандемия длится всего два года и полноценные исследования еще не проводились. Но можно сделать логическое заключение, что если пациент перенес COVID-19, а после этого перенес корь, то в дальнейшем он рискует снова заразиться коронавирусной инфекцией, поскольку у него уже нет соответствующих клеток памяти, T- и B-лимфоциты уже не будут срабатывать как нужно", – сказала Шамгунова.

Она отметила, что благодаря вакцинации корь не приводит к пандемиям, но отдельные вспышки этого заболевания периодически все-таки случаются.

По ее словам, взрослые переносят корь тяжелее, чем дети, и в случае заболевания есть вероятность, что будет повреждена респираторная система – речь идет о тяжелых пневмониях, как коревых, так и вторичных, бактериальных. "Есть вероятность, что будут поражены центральная нервная система, желудочно-кишечный тракт. Если, например, произошла вспышка кори, все контактные проверяются с помощью иммунологических тестов. Если у них нет антител, они либо вакцинируются, либо им вводится противокоревой иммуноглобулин", – уточнила Шамгунова.

В России, согласно национальному календарю прививок, детей от кори вакцинируют в год и в шесть лет. Взрослый человек может сдать тест на наличие антител к вирусу кори, и в случае, если их не окажется, ему рекомендуется пройти ревакцинацию.