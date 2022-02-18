МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. У полностью вакцинированных людей могут встречаться восемь симптомов при заражении "омикрон"-штаммом коронавируса, пишет журнал Eurosurveillance. Врач рассказала, какая болезнь может ослабить иммунитет к коронавирусу

Издание, специализирующееся на надзоре за инфекционными заболеваниями, эпидемиологии, профилактике и контролю, приводит данные исследования норвежских ученых.

Так, этими симптомами являются насморк, усталость, кашель, боль в горле, головная боль, высокая температура, мышечные боли, чихание.

Еще у части пациентов наблюдалось снижение аппетита, искажение вкуса и обоняния, затрудненное дыхание.