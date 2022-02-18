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Названы восемь симптомов "омикрона" у полностью привитых пациентов
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У полностью вакцинированных людей могут встречаться восемь симптомов при заражении "омикрон"-штаммом коронавируса, пишет журнал Eurosurveillance. Издание, специализирующееся на... ПРАЙМ, 18.02.2022
общество , здоровье, новости, "омикрон"-штамм covid-19, коронавирус
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. У полностью вакцинированных людей могут встречаться восемь симптомов при заражении "омикрон"-штаммом коронавируса, пишет журнал Eurosurveillance.
Издание, специализирующееся на надзоре за инфекционными заболеваниями, эпидемиологии, профилактике и контролю, приводит данные исследования норвежских ученых.
Так, этими симптомами являются насморк, усталость, кашель, боль в горле, головная боль, высокая температура, мышечные боли, чихание.
Еще у части пациентов наблюдалось снижение аппетита, искажение вкуса и обоняния, затрудненное дыхание.