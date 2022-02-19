МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. После перенесенной коронавирусной инфекции даже у не имевшего проблем с сердцем человека повышается риск смерти из-за инфаркта или инсульта, рассказал URA.RU иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. Названы восемь симптомов "омикрона" у полностью привитых пациентов

"Среди постковида, который не весь смертельный, 25-30% случаев — это серьезный постковид. Проявления заметные для людей именно с точки зрения жизни, прогнозов по продолжительности жизни, я думаю, что как минимум треть, а может и больше от всего постковида. И вот как раз если их не лечить, то, во-первых, качество жизни страдает, а с этим и продуктивность", — отметил он.

По словам Крючкова, речь идет в том числе и о рисках наступления смерти. "Мы видим, что по инсультам, инфарктам там очень резко повышаются такие риски даже у людей, которые раньше не имели проблем", — сказал он.

Собеседник подчеркнул, что уже есть люди, умершие от последствий коронавируса, но в статистику смертей по COVID-19 они не попали. "Я думаю, что какой-то заметный процент смертей, который никак не учитывается вообще, происходит как последствие ковида, на фоне постковида. Это инсульты, инфаркты, тромбозы. Я думаю, что этих смертей немало, тем более на фоне "омикрона" и "дельты", когда у нас много человек заразилось", — отметил иммунолог.