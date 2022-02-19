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2022
https://1prime.ru/society/20220219/836102036.html
Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации в ДНР
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Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже указ был утвержден Народным Советом ДНР. "Призываю... ПРАЙМ, 19.02.2022
общество , новости, днр
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что подписал указ о всеобщей мобилизации.
Позже указ был утвержден Народным Советом ДНР.
"Призываю земляков, пребывающих в запасе, прибыть в военные комиссариаты", — сказал Пушилин в видеообращении.
ДНР сможет сдержать агрессию Киева при любом сценарии, добавил он.
По состоянию на 06.30 19 февраля из ДНР было эвакуировано 6603 человека, из них 2436 детей.