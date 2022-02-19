МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что подписал указ о всеобщей мобилизации. Из ДНР эвакуировали более шести тысяч человек

Позже указ был утвержден Народным Советом ДНР.

"Призываю земляков, пребывающих в запасе, прибыть в военные комиссариаты", — сказал Пушилин в видеообращении.

ДНР сможет сдержать агрессию Киева при любом сценарии, добавил он.

По состоянию на 06.30 19 февраля из ДНР было эвакуировано 6603 человека, из них 2436 детей.