МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Социальная сеть Facebook на сутки заблокировала страницу администрации донецкой Горловки из-за публикации об эвакуации жителей в Россию, заявили власти города. Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации в ДНР

Ранее TikTok также заблокировал аккаунт РИА Новости, перед этим удалив видео с обращением главы ДНР Дениса Пушилина к жителям республики из-за эвакуации людей.

Временная эвакуация граждан ДНР и ЛНР на территорию России в Ростовскую область была объявлена в пятницу 18 февраля в связи с угрозой вторжения Украины.

По состоянию на 06.30 19 февраля из ДНР было эвакуировано 6603 человека, из них 2436 детей.