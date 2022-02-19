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https://1prime.ru/society/20220219/836102294.html
Facebook заблокировал страницу c постом об эвакуации из ДНР
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Социальная сеть Facebook на сутки заблокировала страницу администрации донецкой Горловки из-за публикации об эвакуации жителей в Россию, заявили власти города. Ранее TikTok также... ПРАЙМ, 19.02.2022
общество , новости, днр, facebook, соцсети
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Социальная сеть Facebook на сутки заблокировала страницу администрации донецкой Горловки из-за публикации об эвакуации жителей в Россию, заявили власти города.
Ранее TikTok также заблокировал аккаунт РИА Новости, перед этим удалив видео с обращением главы ДНР Дениса Пушилина к жителям республики из-за эвакуации людей.
Временная эвакуация граждан ДНР и ЛНР на территорию России в Ростовскую область была объявлена в пятницу 18 февраля в связи с угрозой вторжения Украины.
По состоянию на 06.30 19 февраля из ДНР было эвакуировано 6603 человека, из них 2436 детей.