СЕЛО НАТАЛЬЕВКА (РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ), 19 фев — ПРАЙМ. В лагере "Спутник" под Ростовом-на-Дону, где был организован пункт временного размещения беженцев из ДНР, закончились места, сообщает корреспондент РИА Новости.
Лагерь расположен в селе Натальевка Ростовской области, он принимает беженцев с вечера пятницы.
По данным корреспондента, в субботу днём на калитке лагеря появилось объявление, что мест больше нет. Беженцам необходимо звонить по номеру телефона управления социальной защиты.
Временная эвакуация граждан ДНР и ЛНР на территорию России в Ростовскую область была объявлена в пятницу 18 февраля в связи с угрозой вторжения Украины.
По состоянию на 06.30 19 февраля из ДНР было эвакуировано 6603 человека, из них 2436 детей. Число беженцев из ЛНР к 8 утра субботы достигало 13 573.
С 10.00 19 февраля в Ростовской области введен режим ЧС из-за ситуации с беженцами.
https://1prime.ru/society/20220219/836104855.html
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