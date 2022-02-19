СЕЛО НАТАЛЬЕВКА (РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ), 19 фев — ПРАЙМ. В лагере "Спутник" под Ростовом-на-Дону, где был организован пункт временного размещения беженцев из ДНР, закончились места, сообщает корреспондент РИА Новости. В Госдуме готовы обсудить проблему беженцев из Донбасса

Лагерь расположен в селе Натальевка Ростовской области, он принимает беженцев с вечера пятницы.

По данным корреспондента, в субботу днём на калитке лагеря появилось объявление, что мест больше нет. Беженцам необходимо звонить по номеру телефона управления социальной защиты.

Временная эвакуация граждан ДНР и ЛНР на территорию России в Ростовскую область была объявлена в пятницу 18 февраля в связи с угрозой вторжения Украины.

По состоянию на 06.30 19 февраля из ДНР было эвакуировано 6603 человека, из них 2436 детей. Число беженцев из ЛНР к 8 утра субботы достигало 13 573.

С 10.00 19 февраля в Ростовской области введен режим ЧС из-за ситуации с беженцами.