Воронежская область ввела режим повышенной готовности из-за беженцев
Глава Воронежской области Гусев ввел режим повышенной готовности из-за прибытия беженцев
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МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Губернатор Воронежской области Александр Гусев подписал указ о введении на территории региона с 15.00 19 февраля режима повышенной готовности из-за прибытия беженцев с Донбасса.
Соответствующий указ размещен на сайте нормативных правовых актов региона.
Указ также предусматривает размещение и организацию жизнедеятельности граждан из приграничных территорий с привлечением сил и средств территориальной системы РСЧС.
Временная эвакуация граждан ДНР и ЛНР на территорию России в Ростовскую область была объявлена в пятницу 18 февраля в связи с угрозой вторжения Украины.
По состоянию на 06.30 19 февраля из ДНР было эвакуировано 6603 человека, из них 2436 детей. Число беженцев из ЛНР к 8 утра субботы достигало 13 573.
С 10.00 19 февраля в Ростовской области введен режим ЧС из-за ситуации с беженцами.
https://1prime.ru/society/20220219/836105544.html
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