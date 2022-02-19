МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Губернатор Воронежской области Александр Гусев подписал указ о введении на территории региона с 15.00 19 февраля режима повышенной готовности из-за прибытия беженцев с Донбасса. В лагере "Спутник" закончились места для беженцев с Донбасса

Соответствующий указ размещен на сайте нормативных правовых актов региона.

Указ также предусматривает размещение и организацию жизнедеятельности граждан из приграничных территорий с привлечением сил и средств территориальной системы РСЧС.

Временная эвакуация граждан ДНР и ЛНР на территорию России в Ростовскую область была объявлена в пятницу 18 февраля в связи с угрозой вторжения Украины.

По состоянию на 06.30 19 февраля из ДНР было эвакуировано 6603 человека, из них 2436 детей. Число беженцев из ЛНР к 8 утра субботы достигало 13 573.

С 10.00 19 февраля в Ростовской области введен режим ЧС из-за ситуации с беженцами.