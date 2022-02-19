МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. По факту обстрела территории Ростовской области с территории Украины возбуждено уголовное дело, сообщает СК РФ. Второй снаряд разорвался в Ростовской области

"Возбуждено уголовное дело по факту обстрела приграничной территории Ростовской области со стороны украинских военизированных формирований", — говорится в сообщении на сайте СК.

Также, по данным следствия, утром 19 февраля неустановленные лица, используя реактивную систему залпового огня с территории Украины, обстреляли приграничные территории Тарасовского района Ростовской области.

Продолжается Осмотр места происшествия продолжается. Добавляется, что жертв среди мирного населения нет.

Кроме того, уголовное дело возбуждено по факту покушения на убийство, совершенного общеопасным способом.