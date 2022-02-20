МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Несмотря на то, что многие жители мегаполисов жалуются на нехватку кислорода, воздух и в городе, и в сельской местности содержит примерно одинаковое количество этого вещества, а негативным фактором городской среды является наличие твердых вредных частиц в атмосфере, рассказал в интервью радио Sputnik врач-пульмонолог, доктор медицинских наук, советник директора Центрального НИИ туберкулеза Игорь Степанян. Что изменится в жизни дачников в 2022 году

"Количество кислорода в воздухе не сильно различается в сельской местности и в городе. И там, и там порядка 20 процентов кислорода в воздушной смеси. Если и есть разница, то она в один процент, а он погоды не делает", – уточнил он.

В городском воздухе могут находиться твердые частицы, причем в высокой концентрации, а это вредно для легких — такие элементы попадают в воздушную смесь в результате стирания шин и тормозных колодок во время движения автомобилей, а также из-за большого количества строек в крупных городах, пояснил врач.

"Если над Москвой, например, висит смог, то это взвесь всяких газов и мелких твердых частиц в воздухе. По сути, это вредоносные составляющие. Если проводить долгие годы жизни в такой атмосфере, то это негативно сказывается на здоровье. Конечно, лучше выбираться на природу при любой возможности", – посоветовал Степанян.

По его словам, нет какого-либо четкого норматива, сколько времени нужно дышать свежим воздухом за городом, чтобы сохранить здоровье легких — лучше проводить на природе как минимум один день в неделю.