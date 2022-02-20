ПЕКИН, 20 фев — ПРАЙМ. Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах объявил XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине закрытыми.

Олимпиада длилась с 4 по 20 февраля.

В ходе соревнований было разыграно 109 комплектов наград в 15 видах спорта: биатлон, бобслей, горнолыжный спорт, керлинг, конькобежный спорт, лыжное двоеборье, лыжные гонки, прыжки с трамплина, санный спорт, скелетон, сноуборд, фигурное катание, фристайл, хоккей, шорт-трек.

Сборная России завершила Олимпийские игры на девятом месте в командном зачете и на втором по общему числу наград, завоевав 32 медали, 6 из которых золотые, 12 — серебряные, 14 — бронзовые. Это новый рекорд по числу медалей за всю историю выступлений отечественных команд на зимних Играх.

Общекомандный зачет вторую Олимпиаду подряд выиграла сборная Норвегии (37 наград: 16 золотых, 8 серебряных, 13 бронзовых).