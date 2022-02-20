МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Соединенные штаты не рассматривают вариант признания независимости Донбасса или присоединения Крыма к РФ ради предотвращения "большой войны", сказал госсекретарь США Энтони Блинкен. Почему Байден не хочет деэскалации конфликта на Украине

"Нет", — ответил он на соответствующий вопрос каналу CBS. Госсекретарь добавил, что это не подлежит обсуждению.

Крым стал регионом РФ в марте 2014 года по итогам референдума после государственного переворота на Украине.

На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав РФ.