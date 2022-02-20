Блинкен: США не признают независимость Донбасса или присоединение Крыма ради предотвращения войны
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МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Соединенные штаты не рассматривают вариант признания независимости Донбасса или присоединения Крыма к РФ ради предотвращения "большой войны", сказал госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Нет", — ответил он на соответствующий вопрос каналу CBS. Госсекретарь добавил, что это не подлежит обсуждению.
Крым стал регионом РФ в марте 2014 года по итогам референдума после государственного переворота на Украине.
На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав РФ.
https://1prime.ru/society/20220220/836110599.html
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