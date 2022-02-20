СМИ: Путин и Макрон договорились о встрече трехсторонней контактной группы
МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Глава Франции Эммануэль Макрон и президент РФ Владимир Путин договорились о проведении переговоров трехсторонней контактной группы в понедельник, 21 февраля. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на французского чиновника.
"Макрон и Путин договорились провести трехсторонние переговоры между Украиной, Россией и ОБСЕ в понедельник", — сообщил чиновник агентству Рейтер.
В воскресенье, 20 февраля, Путин и Макрон по инициативе французской стороны поговорили по телефону. По данным французских СМИ, разговор длился 1 час 45 минут.
Президенты Франции и России разошлись во мнениях по поводу причин напряженности на востоке Украины, сообщили также СМИ.
По сообщению Reuters, "Макрон возложил вину на сепаратистов, а Путин — на Украину", — подчеркнуло агентство.
Агентство France Press со ссылкой на французского чиновника передает, что Макрон проведет переговоры с президентом США Джо Байденом и канцлером ФРГ Олафом Шольцем в ближайшие часы.
Сообщается, что переговоры состоятся после обмена мнениями с президентами России и Украины.
https://1prime.ru/society/20220220/836110631.html