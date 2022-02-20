МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Глава Франции Эммануэль Макрон и президент РФ Владимир Путин договорились о проведении переговоров трехсторонней контактной группы в понедельник, 21 февраля. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на французского чиновника.

"Макрон и Путин договорились провести трехсторонние переговоры между Украиной, Россией и ОБСЕ в понедельник", — сообщил чиновник агентству Рейтер. США напомнили свою позицию по Донбассу и Крыму

В воскресенье, 20 февраля, Путин и Макрон по инициативе французской стороны поговорили по телефону. По данным французских СМИ, разговор длился 1 час 45 минут.

Президенты Франции и России разошлись во мнениях по поводу причин напряженности на востоке Украины, сообщили также СМИ.

По сообщению Reuters, "Макрон возложил вину на сепаратистов, а Путин — на Украину", — подчеркнуло агентство.

Агентство France Press со ссылкой на французского чиновника передает, что Макрон проведет переговоры с президентом США Джо Байденом и канцлером ФРГ Олафом Шольцем в ближайшие часы.

Сообщается, что переговоры состоятся после обмена мнениями с президентами России и Украины.