АНКАРА, 20 фев – ПРАЙМ. Анкара продолжает подготовку к визиту президента России Владимира Путина в Турцию, находится в контакте с Москвой, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын. СМИ назвали дату переговоров между Россией, Украиной и ОБСЕ

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу говорил, что визит Путина возможен после его посещения церемонии открытия пекинской Олимпиады. Тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Путин воспользуется приглашением Тайипа Эрдогана посетить Турцию, как только позволят эпидемиологическая обстановка и графики. Позже он отмечал, что "в перспективе такой визит есть", но его точных дат пока нет.

"Продолжается наша подготовка к визиту господина Путина в Турцию. Мы находимся в контакте с нашими российскими коллегами по этому вопросу", — приводит слова Калына телеканал A Haber.

Калын считает необходимым принятие среднесрочных и долгосрочных решений по поводу опасений России по расширению НАТО.

"В первую очередь должен быть выдвинут подход, признающий территориальную целостность Украины и основанный на ее политическом единстве, чтобы украинская сторона чувствовала себя в безопасности. Точно так же у российской стороны есть определенные опасения по поводу расширения НАТО или подобных военных действий. Для решения этих проблем также необходимо предпринять среднесрочные и долгосрочные шаги. Мы считаем, что можно найти золотую середину", — приводит его слова телеканал.