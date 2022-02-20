МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Источник, близкий к Минобороны РФ, прокомментировал агентству РИА Новости очередную "сенсациию" западных массмедиа о "планах РФ по нападению на Украину". Почему Байден не хочет деэскалации конфликта на Украине

Ранее американская телекомпания CBS сообщила, не приводя никаких доказательств, что российские войска якобы "получили приказ" о "вторжении" на Украину.

В выпуске утверждалось, что "российские командиры якобы получили приказы на разработку конкретных планов действий в своих секторах".

Источник, близкий к военному ведомству РФ, считает, что данное сообщение "ставит президента США Джо Байдена в глупое положение".

"Авторы этой "сенсации" своими фантазиями поставили президента Джо Байдена в глупое положение. Байден в начале прошлой недели утверждал, что российские войска должны вторгнуться на Украину 16 февраля, в среду. Утверждал, что разведка точно подтвердила: все для этого готово. Теперь "американская разведка" установила, что почти через неделю после 16 февраля, даты "вторжения", российские командиры якобы занялись "планированием своих действий", — заявил высокопоставленный собеседник агентства в Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

Он допустил, что оперативное планирование в Пентагоне, вероятно, устроено именно так. Сначала командование направляет свои войска в бой, а спустя несколько дней они же "приступают к планированию своих действий".

Пример бегства войск США из Афганистана дает все основания думать, что так оно и есть, добавил собеседник агентства.

По его словам, в вооруженных силах России эти процессы организованы совершенно иначе, "поэтому кроме горькой усмешки эта глупость американских СМИ ничего не вызывает", — заключил источник Военной академии Генштаба РФ.