2022-02-20T23:40:00+03:00
2022-02-20T23:50:07+03:00
2022-02-20T23:40:00+03:00
2022
https://1prime.ru/society/20220220/836111426.html
Байден провел заседание совета нацбезопасности по ситуации на Украине
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Глава США Джо Байден провел заседание совета национальной безопасности по ситуации вокруг Украины, сообщила пресс-служба Белого дома. "Президент провел заседание совета... ПРАЙМ, 20.02.2022
общество , новости, сша
https://cdnn.1prime.ru/images/83230/76/832307667.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83230/76/832307667.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83230/76/832307664.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83230/76/832307664.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83230/76/832307661.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83230/76/832307661.jpg
https://1prime.ru/society/20220220/836111362.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Глава США Джо Байден провел заседание совета национальной безопасности по ситуации вокруг Украины, сообщила пресс-служба Белого дома.
"Президент провел заседание совета национальной безопасности, чтобы обсудить последние события в контексте наращивания сил Россией на границе с Украиной", — сообщили в Белом доме.
Ситуация в Донбассе в поледние дни обострилась. Самопровозглашенные ДНР и ЛНР сообщают об обстрелах со стороны украинских силовиков.
Руководство непризнанных республик сообщило о проведении временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины.
Киев и западные страны в свою очередь выражают обеспокоенность из-за якобы усиления "агрессивных действий" со стороны РФ у границ Украины.