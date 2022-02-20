МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Глава США Джо Байден провел заседание совета национальной безопасности по ситуации вокруг Украины, сообщила пресс-служба Белого дома. Близкий к Минобороны источник опроверг фейк CBS о "приказах" по Украине

"Президент провел заседание совета национальной безопасности, чтобы обсудить последние события в контексте наращивания сил Россией на границе с Украиной", — сообщили в Белом доме.

Ситуация в Донбассе в поледние дни обострилась. Самопровозглашенные ДНР и ЛНР сообщают об обстрелах со стороны украинских силовиков.

Руководство непризнанных республик сообщило о проведении временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины.

Киев и западные страны в свою очередь выражают обеспокоенность из-за якобы усиления "агрессивных действий" со стороны РФ у границ Украины.