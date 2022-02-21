МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Прием иммуномодуляторов для профилактики ОРВИ, гриппа или коронавирусной инфекции не рекомендуется, рассказал в эфире радио Sputnik кандидат медицинских наук, иммунолог, генеральный директор компании "Клиникал Экселанс Груп" Николай Крючков. Иммунолог предупредил о редком симптоме постковида

"Есть препараты, которые действительно могут влиять на иммунитет, но не в том смысле, что они защищают от тех же ОРВИ, от гриппозной или коронавирусной инфекции. Они могут влиять, например, на активность отдельных клеток врожденного иммунитета или сразу на врожденный и приобретенный иммунитет, то есть сразу на несколько звеньев иммунитета", — объяснил он.

При этом, по его словам, такие колебания отдельных иммунологических параметров не свидетельствуют о клинической эффективности таких препаратов. "То, что введение препарата может менять, условно, активность интерфероновой системы, еще не значит, что этот препарат будет снижать риски заражения теми или иными инфекционными заболеваниями", – объяснил Крючков.

Говорить о систематическом профилактическом применении подобных препаратов можно будет лишь после дополнительных исследований, отметил иммунолог.

"Конечно, реклама эффективности таких препаратов присутствует. Но, к сожалению, надежных данных о том, что вероятность заражения той или иной инфекцией после приема иммуномодуляторов снижается, нет. Нужны гораздо более серьезные исследования. Вероятность того, что они вам навредят, небольшая, но они практически наверняка вам и не помогут. Не стоит тратить деньги на подобные препараты", – сказал Крючков.