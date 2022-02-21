Украинские силовики обстреляли две школы в Донецке
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https://1prime.ru/society/20220221/836113778.html
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УКРАИНСКИЕ СИЛОВИКИ ОБСТРЕЛЯЛИ ДВЕ ШКОЛЫ В ДОНЕЦКЕ — ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ДНР В СЦКК
https://1prime.ru/society/20220221/836113778.html
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