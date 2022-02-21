Мошенники начали переводить россиянам деньги, чтобы повысить доверие
Известия: мошенники переводят жертвам деньги для повышения доверия к себе
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Злоумышленники начали переводить настоящие деньги на карты граждан России с целью повышения к себе доверия и привлечь россиян в сомнительные проекты, пишет газета "Известия" со ссылкой на директора по безопасности Почта Банка Станислава Павлунина.
"Мошенники теперь не только показывают потенциальной жертве баланс на счете в личном кабинете на фейковом сайте. Они на самом деле пополняют банковскую карту человека в среднем на 10-15 тысяч рублей, называя их заработанными средствами на совершенных сделках", — отметил собеседник издания.
Он считает, что такие действия мошенников вызывают у жертв чувство эйфории от успеха, и они без раздумий переводят преступникам собственные средства.
Издание отмечает также, что о новой схеме уже осведомлены ряд других финансовых организаций, в том числе Мосбиржа, ВТБ, ББР Банк, брокер БКС.
https://1prime.ru/society/20220221/836115233.html
Больше новостей ПРАЙМ с финансовых рынков читайте в Telegram