МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Злоумышленники начали переводить настоящие деньги на карты граждан России с целью повышения к себе доверия и привлечь россиян в сомнительные проекты, пишет газета "Известия" со ссылкой на директора по безопасности Почта Банка Станислава Павлунина.

"Мошенники теперь не только показывают потенциальной жертве баланс на счете в личном кабинете на фейковом сайте. Они на самом деле пополняют банковскую карту человека в среднем на 10-15 тысяч рублей, называя их заработанными средствами на совершенных сделках", — отметил собеседник издания.

Он считает, что такие действия мошенников вызывают у жертв чувство эйфории от успеха, и они без раздумий переводят преступникам собственные средства.

Издание отмечает также, что о новой схеме уже осведомлены ряд других финансовых организаций, в том числе Мосбиржа, ВТБ, ББР Банк, брокер БКС.