МОСКВА, 21 фев – ПРАЙМ. Первый замминистра здравоохранения России Виктор Фисенко назвал позитивным опыт дистанционной продажи безрецептурных лекарств, поэтому можно переходить к следующему шагу – к эксперименту по дистанционной продаже рецептурных препаратов, считает он.

"У нас сейчас мы подошли к тому, что, получив, я считаю, достаточно позитивный опыт в дистанционной продаже безрецептурных (лекарств), мы сейчас можем пойти на следующий шаг, на экспериментальный режим по дистанционной продаже и рецептурных препаратов", — сказал он на заседании комиссии "Единой России" по здравоохранению.

Фисенко уточнил, что в мае 2020 года в РФ заработала дистанционная продажа безрецептурных препаратов.

Росздравнадзор выдал около 500 разрешений на интернет-торговлю. При этом жалоб в Росздравнадзор на этот вид торговли не поступает, отметил замминистра.