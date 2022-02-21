МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности РФ сообщил, что нужно ответить на вопрос, который поставлен давно и зафиксирован в обращении Государственной думы к президенту РФ — о признании ДНР и ЛНР.

"По линии переговорного процесса, связанного с самим урегулированием на Донбассе думаю, что всем нам понятно, какова там ситуация. На сегодняшний день, она тоже достаточно подробно описана директором Федеральной службы безопасности и министром обороны. Нам нужно ответить на вопрос, который поставлен давно и зафиксирован в обращении Государственной Думы к главе государства. Вопрос о признании Донецкой народной республики и Луганской народной республики", — сказал Путин.

Путин также заявил, что видит угрозы и шантаж со стороны западных коллег.

"Мы угрозы и шантаж со стороны наших западных коллег видим. Понимаем, с чем связан такой шаг, но понимаем и ситуацию, которая сложилась на данный момент", — сказал Путин.

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник, а также глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин попросили российского президента признать независимость своих республик.

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