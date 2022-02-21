МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Россия должна принять решение о признании самопровозглашенных ДНР и ЛНР, несмотря на угрозу санкций, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Нужно принимать решение. Если признание Донецкой и Луганской народных республик разрешит проблему — а это очевидно — значит, мы должны пойти на этот шаг. Угроза станций — это, конечно, больно, конечно, это неприятно… Но, на мой взгляд, время пришло, откладывать нельзя, нужно принимать решение", — сказала она на заседании Совбеза.