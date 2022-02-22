МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Проекты договоров России с ДНР и ЛНР предусматривают, что охрана госграниц республик будет осуществляться совместными усилиями сторон, законопроект об этом направлен председателю Госдумы Вячеславу Володину. Эксперт: признание ДНР и ЛНР означает конец минским соглашениям

"Охрана государственной границы Луганской Народной Республики будет осуществляться совместными усилиями Договаривающихся Сторон исходя из интересов их собственной безопасности, а также мира и стабильности. Договаривающиеся Стороны заключат по этому вопросу отдельное соглашение", — говорится в статье 3 договора о сотрудничестве с ЛНР, опубликованном на сайте базы законопроектов госдумы.

Аналогичный текст есть и в договоре по ДНР.

Добавляется, что проекты договоров РФ с ДНР и ЛНР предусматривают, что стороны подтверждают и уважают целостность и нерушимость границ друг друга. Кроме того, РФ будет принимать эффективные меры для поддержания и функционирования финансовой и банковской системы ЛНР.