МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Проекты договоров России с ДНР и ЛНР предусматривают, что охрана госграниц республик будет осуществляться совместными усилиями сторон, законопроект об этом направлен председателю Госдумы Вячеславу Володину.
"Охрана государственной границы Луганской Народной Республики будет осуществляться совместными усилиями Договаривающихся Сторон исходя из интересов их собственной безопасности, а также мира и стабильности. Договаривающиеся Стороны заключат по этому вопросу отдельное соглашение", — говорится в статье 3 договора о сотрудничестве с ЛНР, опубликованном на сайте базы законопроектов госдумы.
Аналогичный текст есть и в договоре по ДНР.
Добавляется, что проекты договоров РФ с ДНР и ЛНР предусматривают, что стороны подтверждают и уважают целостность и нерушимость границ друг друга. Кроме того, РФ будет принимать эффективные меры для поддержания и функционирования финансовой и банковской системы ЛНР.