МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Около 38% предпринимателей-мужчин сталкиваются с дискриминацией по половому признаку, говорится в исследовании Модульбанка, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. РСПП предложил расширить использование залога в делах против бизнесменов

В феврале Модульбанк провел исследование среди 65 тысяч мужчин-предпринимателей на тему того, замечают ли они дискриминацию по половому признаку в бизнесе и повседневной жизни. В первую очередь они отвечали на вопрос: "Правда ли, что мужчина всем должен"?

"Среди опрошенных 38% отметили, что замечают дискриминацию. Среди них 68% (то есть примерно четверть от всех опрошенных) говорят, что чаще это происходит в семье, только 2,5% отмечают дискриминацию в бизнесе, и около 10% — "всегда и везде". Если пересчитать эти показатели на всех опрошенных, получится, что около 30% мужчин-предпринимателей видят дискриминацию в семье. (62% не видят дискриминацию, 38% — видят, из них 68% в семье, 10% везде. Итого 29,6% от всех опрошенных видят дискриминацию в семье)", — показал опрос.

Кроме того, респонденты ответили на вопрос о том, как они сами строят рабочие отношения с мужчинами-сотрудниками. Большинство (63%) поделились мнением, что для них все сотрудники равны, но больше четверти (26%) отметили, что с сотрудников-мужчин спрос выше, потому что они мужчины.

Помимо закрытых вопросов, был один открытый, где респонденты делились мнением, почему происходит такая дискриминация, если они ее замечают. В основном, они отсылали к традициям и отмечали, что в России исторически сложилась ситуация, что с мужчины спрос выше.